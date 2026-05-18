Лесозаготовитель заплатит миллион за ущерб фауне в Томской области

Деревья уничтожены на внушительном участке Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения лесопользователями обязанностей по возмещению вреда окружающей среде. Как сообщает ведомство, в ходе мониторинга установлено, что сплошная рубка на арендованном лесном участке в Верхнекетском районе привела к уничтожению мест обитания животных.

Площадь поврежденной экосистемы составила около 365 гектаров. По оценке специалистов, ущерб фауне превысил один миллион рублей. Для возмещения вреда природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к организации-лесозаготовителю.

Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения.

Эксперты подчеркивают, что лесопользование должно осуществляться с соблюдением экологических норм и требований законодательства. При планировании рубок необходимо учитывать влияние на животный мир и проводить мероприятия по минимизации ущерба. Гражданам и организациям, ведущим хозяйственную деятельность в лесных зонах, рекомендуется заранее согласовывать действия с профильными ведомствами и учитывать природоохранные ограничения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Относительное тепло: синоптики уточнили прогноз погоды в Томской области на неделю

В Томской области завершилась работа горячей линии на тему клещевых инфекций

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru