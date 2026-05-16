Пожарные потушили шесть возгораний в Томской области за сутки

На улице Циолковского в Томске горела обшивка здания. Фото: МЧС России по Томской области

Сотрудники МЧС России ликвидировали шесть пожаров в регионе за минувшие сутки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, наиболее крупное возгорание произошло в двухэтажном кирпичном здании на улице Циолковского в Томске.

Огонь повредил утеплитель наружной стены, закоптился сайдинг. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте работали более 20 огнеборцев и шесть единиц техники.

Силы и средства пожарной охраны для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий не привлекались. На водных объектах зафиксировано одно происшествие.

В МЧС России напомнили томичам о базовых правилах электробезопасности. Специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние проводки, не перегружать электросеть множественными подключениями, использовать только исправное оборудование и не оставлять включенные приборы без присмотра. Эти простые меры помогают предотвратить большинство бытовых пожаров.

Бережное отношение к электрохозяйству и внимательность в повседневной жизни — залог безопасности жилища и спокойствия близких.

