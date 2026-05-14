Мэр Стрежевого объяснил странные звуки над городом

Военная техника пронеслась слишком низко над городом Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Необычные звуки встревожили население Стрежевого. Жители обратились к властям с вопросами о громких хлопках, которые раздавались над городом и вызвали беспокойство у горожан. Мэр дал оперативные пояснения по поводу инцидента.

«На 95 % это были хлопки от сверхзвуковых самолетов. Специалисты информацией поделились. По секрету», — отметил глава города.

Он призвал жителей не паниковать и заверил, что в городе все в порядке.

«Панику прекращаем. В городе все в порядке. Мэр на связи», — добавил он.

В настоящее время мэр находится в командировке в Абрау-Дюрсо, но продолжает держать на контроле ситуацию в Стрежевом. Специалисты рекомендуют гражданам при появлении необычных звуков обращаться к официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения.

