Небольшие, умеренные дожди и мокрый снег ожидают в отдельных районах Томской области ночью 11 мая. По данным ЦГМС, зафиксируют также гололедные явления. До завтрашнего утра будет не теплее +3°С... -7°С.
«Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами шквалистые порывы 25-27 метров в секунду. Облачно с прояснениями», — предупредили в Гидрометцентре.
В границах Томска обойдется без существенных осадков. Скорость ветра будет достигать 17-22 м/с. Температура воздуха в главном городе региона составит в ночное время -1…+1 градус.
Напомним, ранее мы предупреждали о штормовых явлениях на территории области.
