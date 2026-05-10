Томский офицер поделился тонкостями ведения парадного расчета в День Победы

На снимке: парад Победы — 2026. Фото предоставила пресс-служба управления Росгвардии по Томской области

Временно исполняющий обязанности начальника вневедомственной охраны по Томску Денис Богимский в четвертый раз вывел свой расчет на парад Победы. Офицер признался «КП-Томск», в чем состоят сложности маршей в главный весенний праздник.

Самая большая трудность — отсутствие обзора во время воинского приветствия у трибун. «На затылке глаз нет, есть вероятность сбиться. Так что, насколько хорошо мы тренируемся, настолько и пройдем», — поделился Богимский.

А еще перед его людьми уже три года подряд марширует женский расчет.

«Я пару раз видел валяющиеся туфельки с каблучками. Ботинки тоже могут слетать с ног. Есть люди, которые следят за этим и быстро убирают с дороги обувь, чтобы никому не мешала», — рассказывает росгвардеец.

Куда направляется колонна после прохождения проспекта Ленина, кто встречает командира после парадов Победы и что связывает его семью с Великой Отечественной войной — читайте в большой статье о Денисе Богимском.

Денис Богимский — первый по счету слева. Фото предоставила пресс-служба управления Росгвардии по Томской области

