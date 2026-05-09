В Томске стартовало шествие «Бессмертный полк». Тысячи жителей города с фотографиями ветеранов движутся по центральным улицам, чтобы почтить память героев.
В годы войны из Томской области на фронт ушли 130 тысяч человек, 58 тысяч из них погибли. Томичи не только сражались, но и ковали Победу в тылу: промышленность региона работала на оборонные нужды, госпитали принимали раненых, а ученые и студенты помогали фронту разработками и квалификацией.
Сейчас на улицах города — живая связь поколений. Участники шествия несут портреты тех, благодаря кому мы живем под мирным небом.
