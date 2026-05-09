В Томской области 78% жилого фонда составляют деревянные строения

Томскстат опубликовал данные о структуре жилищного фонда региона Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области насчитывается 151 тысяча жилых домов, из которых 96 тысяч относятся к индивидуальному жилью. Основной материал стен в подавляющем большинстве случаев — дерево. Доля деревянных строений достигла 118 тысяч, что составляет 78% от общего объема жилищного фонда.

По времени постройки лидируют дома, возведенные в период с 1946 по 1970 год. Их доля составляет 35%. На долю более современных строений, построенных после 1995 года, приходится 27%. Самыми старыми оказались дома, возведенные до 1945 года, — их всего 8%.

Преобладание деревянного жилья и значительная доля построек середины XX века определяют специфику региональной инфраструктуры и требуют особого внимания к вопросам пожарной безопасности и капитального ремонта. Сохранение исторического облика городов и поселков области остается важной задачей для местных сообществ и специалистов в сфере ЖКХ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проспекте Ленина в Томске возводят 18-этажный кирпичный дом

Стены и крыша жилого дома сгорели в Томском районе

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru