В деревне Кандинка ввели карантин по бешенству на два месяца

Губернатор подписал распоряжение о введении карантина в деревне Кандинка Томского района из-за случая бешенства. Ограничения сроком на 60 дней установлены на территории фермы по улице Молодежной. Распоряжение об этом подписано сегодня.

В течение двух месяцев после убоя подозреваемого скота доступ в зону карантина разрешен только ветеринарам и специалистам по утилизации. Еще 179 дней в очаг запрещено ввозить и вывозить невакцинированных животных.

Какое именно животное стало источником инфекции, в документе не сообщается. Отметим, что это уже не первый случай бешенства в Кандинке с начала года. В декабре 2025 года в этом же населенном пункте карантин вводили из-за енотовидной собаки с подтвержденным диагнозом. Тогда опасное заболевание выявили у животного, забежавшего в частный двор, после чего на территории села также вводили ограничительные меры.

Ветеринарные службы рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности, не контактировать с дикими животными и своевременно вакцинировать домашних питомцев от бешенства.

