Узоры синкопированных акцентов, созвучия новых комбинаций в музыке и в жизни — главное, что осмыслялось на встречах необычного мероприятия. Фото предоставила пресс-служба ТГУ

Джаз как форма жизни — это искусство свободного действия, где импровизатор каждое мгновение решает, какую ноту сыграть, какую паузу взять и в каком направлении вести мелодию. В течение 10 дней подряд на томском фестивале «Линия джаза: музыка и наука» (12+) эта свобода становилась главным героем: на сцене царили живые диалоги звуков, а в лектории импровизацию превращали в форму познания.

«Джаз как умение делать выбор здесь и сейчас, создавая единственный в своем роде узор из синкопированных акцентов и новых комбинаций в музыке и в жизни» — главное, что осмыслялось на встречах гостей и участников необычного фестиваля. Побывавшая на нем «КП-Томск» узнала у организаторов об итогах масштабного мероприятия.

«Полные залы на все концерты и дискуссии — вот лучшее подтверждение того, что и наука, и музыка очень интересны Томску. Да и не только: на выступления мировых звезд, которых собрали Асхат Сайфуллин и фонд «Линия культуры», приезжали люди из других городов, прилетали даже из столицы. Томский государственный университет всегда дарит городу самых интересных спикеров и яркие события. Следующим станет фестиваль искусства и чтения «Том четвертый» (0+) с 14 по 17 мая. Гостей ждут тонны редких книг, интеллектуальное общение и уникальные знания», — рассказала изданию руководитель пресс-службы вуза Ксения Сидоренко. Она добавила, что перечисленные активности проводятся в преддверии 150-летия вуза, которое отметят в 2028 году.

Вице-президент РАО, ректор ТГУ Эдуард Галажинский назвал прошедший на днях фестиваль продолжением идеи, заложенной еще 10 лет назад — тогда в Томске провели джазовый симпозиум. Он собрал инструменталистов со всего мира, в концерты так же встраивались мощные образовательные блоки с мастер-классами и обсуждениями.

Напомним, о дискуссиях в версии 2026 года мы подробно рассказали в статье «Культурный взрыв и сопротивление правилам». А сегодня — дарим подборку эксклюзивных фотографий со сценических площадок фестиваля «Линия жизни: музыка и наука». Перед зрителями выступили как начинающие, так и легендарные исполнители: Дэррелл Грин, Мэлтон Мустафа мл., Мануэла Мамели, Камила Турман, Шерил Пепси Райли, Данил Сайфуллин, Леван Ломидзе и десятки других артистов.

На томских сценах появились как мировые звезды джаза, так и начинающие исполнители. Фото предоставила пресс-служба ТГУ

Свободное общение через мелодии и ритмы. Фото предоставила пресс-служба ТГУ

Большой концертный зал филармонии. Фото предоставила пресс-служба ТГУ

Один из ярких моментов фестиваля. Фото предоставила пресс-служба ТГУ

Мэлтон Мустафа специально приехал из Майами. Фото предоставила пресс-служба ТГУ

Живые звуки, живые чувства. Фото предоставила пресс-служба ТГУ

Юные таланты. Фото предоставила пресс-служба ТГУ

Восторженные любители импровизаций. Фото предоставила пресс-служба ТГУ

В искусстве свободного действия музыкант каждый миг решает, какую ноту сыграть и какую паузу взять... Фото предоставила пресс-служба ТГУ

Публику радовали артисты разных возрастов. Фото предоставила пресс-служба ТГУ

Перед томичами выступили около двухсот музыкантов. Фото предоставила пресс-служба ТГУ

