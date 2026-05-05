Магнитная буря началась и закончилась в Томской области в ночь на 5 мая

Магнитная буря среднего уровня зафиксирована в ночь на вторник, 5 мая, в Томске и области. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН уточнили, что пик пришелся ориентировочно на полночь, когда буря преодолела уровень G2.

Источником бури стал медленный выброс корональной плазмы, который был зарегистрирован еще 30 апреля. С полудня наблюдается спокойный уровень магнитосферы. Через несколько дней возможна очередная волна активности.

В лаборатории солнечной астрономии сообщили, что буря запустила заметные полярные сияния. Скорее всего, это была одна из последних возможностей увидеть сияние до наступления осени.

