Загорелось село: в Шегарском районе Томской области вспыхнуло несколько домов

Спасатели поделились снимком с места инцидента Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Вечером 2 мая Главное управление МЧС России по Томской области сообщило о крупном возгорании в Шегарском районе. На улице Рабочей в селе Новоильинка огонь распространился сразу на несколько жилых и нежилых строений.

Прибывшие на место ЧП спасатели локализовали пожар на площади 2500 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало. «КП-Томск» запросила подробности в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Ранее мы рассказали, что в регионе за прошедшие сутки произошло около сорока пожаров.

