За одни сутки в Томской области потушили 37 пожаров

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.
Утром 3 мая в ГУ МЧС России по Томской области представили оперативную сводку происшествий. За минувшие сутки огнеборцы потушили 37 пожаров, никто не пострадал.
На улице Садовой в поселке Черемушки горели жилой дом, надворные постройки и два трактора. Площадь возгорания в Чаинском районе составила 334 квадратных метра. Стихию унимали 12 человек, включая пятерых добровольцев. Были задействованы две спецмашины и две мотопомпы.
На улице Центральной в селе Вознесенка вспыхнула и обрушилась обрешетка крыш и стен жилого дома с надворными постройками. Также полыхала сухая трава на площади 325 квадратных метров. Огонь охватил 530 квадратов. На месте ЧП в Кривошеинском районе отработали 11 специалистов с тремя единицами техники.
В Асине пожар зарегистрировали на улице Таежной. Повредились жилой двухквартирник и надворные постройки. Горела сухая трава на площади 400 м². Ликвидировали возгорание на 805 квадратных метрах 16 человек с шестью единицами спецтехники.
В МЧС напомнили о запрете на сжигание сухой растительности и мусора в период действия особого противопожарного режима.
