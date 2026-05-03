За одни сутки в Томской области потушили 37 пожаров

В области по-прежнему запрещено сжигать сухую траву и мусор Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Утром 3 мая в ГУ МЧС России по Томской области представили оперативную сводку происшествий. За минувшие сутки огнеборцы потушили 37 пожаров, никто не пострадал.

На улице Садовой в поселке Черемушки горели жилой дом, надворные постройки и два трактора. Площадь возгорания в Чаинском районе составила 334 квадратных метра. Стихию унимали 12 человек, включая пятерых добровольцев. Были задействованы две спецмашины и две мотопомпы.

За сутки в регионе зарегистрировали почти четыре десятка возгораний Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

На улице Центральной в селе Вознесенка вспыхнула и обрушилась обрешетка крыш и стен жилого дома с надворными постройками. Также полыхала сухая трава на площади 325 квадратных метров. Огонь охватил 530 квадратов. На месте ЧП в Кривошеинском районе отработали 11 специалистов с тремя единицами техники.

В Асине пожар зарегистрировали на улице Таежной. Повредились жилой двухквартирник и надворные постройки. Горела сухая трава на площади 400 м². Ликвидировали возгорание на 805 квадратных метрах 16 человек с шестью единицами спецтехники.

В МЧС напомнили о запрете на сжигание сухой растительности и мусора в период действия особого противопожарного режима.

