По прогнозу, в Томске преимущественно без осадков

Первое воскресенье мая-2026 начнется для томичей с похолодания. До утра ртутные столбики не поднимутся выше отметок +4…+6°С. Информацию предоставили в ЦГМС.

Существенных осадков не предвидится. Ветер подует с западной стороны со скоростью 7-12 метров в секунду, а при порывах до 17-22 м/с. За пределами Томска местами — до 25-27 м/с.

В некоторых районах области пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Сохранятся облачность с прояснениями. Температура воздуха в различных локациях региона составит в начале суток от +2 до +7°С.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что уровень реки у Коммунального моста поднялся на 2 см. На Левобережье ситуация стабилизируется, но некоторые улицы еще подтоплены.

Из леса у деревни Головино эвакуировали человека, отрезанного водой от суши

Сняли теплые одежды и массово вышли на улицы: фоторепортаж из разогретого первомайского Томска

