Известный шеф-повар раскрыл хитрость приготовления идеальных пельменей

Эта маленькая хитрость сделает из обычных пельменей кулинарный шедевр

Секрет приготовления вкусных пельменей раскрыт. Оказывается, достаточно знать всего лишь одну хитрость. Как сообщает издание Mosaica.ru, обычный стакан холодной воды способен превратить разваренные пельмени в упругое и сочное блюдо.

Секрет кроется в физике перепада температур. Пельмень состоит из двух материалов с разной теплопроводностью: тесто проводит тепло значительно быстрее, чем плотное белково-жировое ядро фарша. Пока оболочка уже превращается в клейкую массу, внутри мясо может оставаться сырым. Вливание холодной воды в момент, когда пельмени всплыли, резко снижает температуру бульона со 100 до 85–95 градусов. Кипение прекращается, тесто получает передышку, а накопленное тепло продолжает мигрировать к центру начинки.

«Добавление холодной воды в кипящую воду с пельменями — это не кухонное суеверие, а способ регулировать температуру. Мы даем тесту возможность дойти до готовности одновременно с фаршем, не развариваясь», — объясняет шеф-повар и популяризатор кулинарной науки Илья Лазерсон.

Пшеничный крахмал в составе теста при непрерывном кипении чрезмерно набухает и лопается. Кратковременное снижение температуры стабилизирует крахмальную матрицу, формируя прочную трехмерную сеть. Исследования Всероссийского НИИ зерна и зернопродуктов показывают: степень желатинизации крахмала при циклическом нагреве на 20 процентов выше, чем при монотонном. Одновременно температурная пауза позволяет коллагену в мясном фарше плавно превратиться в желатин, удерживающий влагу. Сочность начинки повышается на 30 процентов.

Метод уходит корнями в древний Китай. Около двух тысяч лет назад повара готовили на дровах, и быстро снизить жар было невозможно. Холодная вода стала аналогом термостата. Традицию приписывают врачу Чжан Чжунцзиню, который лечил больных пельменями с целебными травами и добивался нужной температуры начинки, не превращая оболочку в кашу.

Достаточно одного стакана на трехлитровую кастрюлю. После возобновления кипения блюдо будет готово через 2–3 минуты. Попробуйте этот проверенный веками способ — и ваши пельмени станут такими, какими их готовили наши бабушки: с целой оболочкой и сочной начинкой.

