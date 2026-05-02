Томичи отмечают День памяти святой Матроны Московской

Сегодня православные верующие отмечают День памяти святой блаженной Матроны Московской. Одна из самых почитаемых святых России, она при жизни помогала людям молитвой и советом, а после кончины продолжает слышать обращения страждущих.

На фото: икона святой в храме святой мученицы Татианы на въезде в Томск. Именно сюда сегодня стекаются прихожане, чтобы поклониться образу блаженной Матроны и попросить заступничества.

Традиции этого дня для томичей:

— Посетить храм, поставить свечу у иконы святой Матроны, помолиться о здоровье родных и близких.

— Совершить дело милосердия: помочь нуждающимся, накормить голодных, поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации.

— Не злоупотреблять увеселительными мероприятиями: день памяти святой предполагает спокойное, вдумчивое проведение времени.

— Принести в церковь белые цветы — традиционный дар блаженной Матроне, которая при жизни очень любила розы и хризантемы.

Священнослужители напоминают: главное в этот день — не внешние атрибуты, а искренняя вера и добрые дела. Матрона Московская считается покровительницей семьи, помощницей в житейских невзгодах и заступницей перед Богом.

В томских храмах в честь праздника пройдут праздничные богослужения. Расписание можно уточнить на официальных сайтах приходов или в социальных сетях.

