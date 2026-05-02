Живые концерты проходили параллельно с насыщенным лекторием

Томичи, посетившие международный фестиваль «Линия джаза: музыка и наука» (12+), назвали его уникальным: звучали не только творческие произведения, но и глубинные смыслы существования. Концерты проходили параллельно с образовательным лекторием. Свобода импровизации как форма жизни — эту тему обсудили на одной из встреч в рамках мероприятия. Услышанные определения позволили собравшимся еще раз задуматься над течением жизни и сутью выхода за установленные рамки. Сегодня «КП-Томск» делится подборкой любопытных тезисов, которые обсудили спикеры с гостями необычного фестиваля.

Азат Баязитов, саксофонист, композитор, оранжировщик, педагог, лидер джаз-квартета, экс-солист Московского джазового оркестра Игоря Бутмана:

— «Импровизация — иногда это не просто выбор, а выбор вопреки. Первые два года обучения музыке я играл на скрипке, мне ставили пятерки. Потом, видимо, подсознательно понял, что нахожусь в каких-то рамках классического репертуара. У любых академических музыкантов определен набор пьес, этюдов. Поэтому многие талантливые дети, которые в 12 лет сыграли все, что могли сыграть, выгорают. Я учился в Казани в единственной музыкальной школе эстрадно-джазового направления, там я прикоснулся в джазовой музыке, услышал оркестр, меня поразило вирусом джаза, я понял, что хочу играть на саксофоне, здесь моя территория свободы в определенной степени. Но мы все равно импровизируем в рамках так называемого джазового квадрата, здесь тоже есть свои правила. И, как показывает время, люди их нарушают и создают какие-то гениальные структуры».

— «В начале ХХ века, когда все играли диатонику, Чарли Паркер придумал стиль бибоп и нарушил все существовавшие правила. Он создал язык, на котором разговаривают современные джазовые музыканты. В первой половине 40-х годов в Америке был запрет на звукозапись, а потом, когда новые произведения записали и люди услышали первый альбом не только к клубах, все это «взорвалось» и пошло за пределы Америки».

Эдуард Галажинский, ректор ТГУ, вице-президент Российской академии образования:

— «Мне близки философия и методология джаза, потому что он очень созвучен правильному отношению человека к жизни. Я часто спрашиваю первокурсников: «Как вы считаете, нас живет жизнь или мы ее живем? Насколько вы можете влиять на собственную жизнь, быть ее хозяином, определять ее? По исследованиям, от 3 до 15/% людей в культуре придерживаются авторства своей жизни, философии управления ею. И практически 100% активных студентов согласны с такой позицией. Безусловно, это те ребята, кто будет брать ответственность и за нашу страну в дальнейшем. И вот джаз — это как раз, как мне кажется, метафора самостояния в культуре и в жизни. Ты, с одной стороны находишься в рамках, не выбираешь свой геном, страну, семью и ее социальный уровень, но эти условия — как в джазе ритм — та основа, на которой будет строиться все в дальнейшем. Ты свободен в том, как двигаться в обстоятельствах, в их рамках ты творишь».

— «Джаз устроен как диалог. Это не заученная партитура, а всегда живая коммуникация с ответами на вопросы. И в этом смысле жизнь нам дает выбор, с кем мы хотим общаться. Этот творческий диалог — тоже форма жизни джаза. Пауза иногда говорит больше, чем сама мелодия, умение ее взять и в жизни, выйти на следующий уровень. Или вот та же модуляция: ты можешь как будто попасть в другую тональность. Самое главное, конечно, когда музыканты друг друга чувствуют. Музыка рождается как спонтанное чувствование друг друга, взаимный ответ, выбор. Меня всегда удивляет, как музыканты завершают произведение, есть несколько способов — либо одновременно закончить или как-то по-другому, и это тоже спонтанный процесс. С другой стороны, в нем всегда вопрос: «А что останется твоей последней нотой в этом произведении? Обращаясь к авторству собственной жизни, задумываешься: «Что остается после нас и что есть больше нашей собственной жизни?». У жизни самостоятельной и творческой, правильно самореализационной, есть изоморфизм, очень похожий с джазом, в этом я вижу глубинный смысл».

Аида Айламазьян, старший научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ, директор Центра музыкально-пластического развития «Гептахор»:

— «Для того, чтобы правила что-то нарушать, их нужно сначала создать. Любое творчество рождается тогда, когда ты начинаешь чувствовать сопротивление правил и взламывать их. Только так появляется новая идея, а не из-за того, что ты что хочешь, то и воротишь. Поделюсь опытом. В начале мы ставим перед людьми задачу импровизировать, делать то, что хочется. Ситуация оказывается парадоксально предсказуемой. У меня уже выработалась типология того, что люди делают. Они не свободны. Вы предоставляете им возможность для свободы, а они с упорством от нее избавляются, ищут возможности не воспользоваться. Не хватает как раз того сопротивления правилам, ведь важно на что-то натолкнуться, чтобы совершить что-то новое, необычное, неожиданное, свободное. То, что в данный момент будет адекватным, точным попаданием здесь и сейчас в задачу, в музыку. То есть, импровизация — это сложно подготовленное действие, оно выстреливает в какой-то момент, но за этим стоит огромная работа. Импровизацией надо овладеть и своей свободой надо уметь пользоваться».

— «Как рождался свободный танец? Когда люди увидели Айседору Дункан, произошел взрыв в культуре «в разные стороны». Некоторые критиковали: «Как можно двигаться под великую музыку?», но была и другая реакция — ощущение, что тебе открыли еще одну дверь, распахнулось окно новых возможностей, в этом значение Дункан для культуры. Зрители приходили после концерта и начинали дома плясать, надевали какие-то простыни, в том числе Андрей Белый. Пробудилась страсть к движению. В это же время рождается и джаз из какой-то общей потребности в культуре — снова открывается окно возможности. А дальше происходит следующее. У нас в 30-е годы закрыли многие эксперименты, но люди сами находили возможности. Пример: педагоги дают детям подвигаться под музыку, и ребята ее начинают любить. Однако законы такие: происходят повторения, на пятый раз — вымирание. Как же сделать, чтобы это все не становилось шаблоном?».

Александр Асмолов, почетный доктор ТГУ, доктор психологических наук, академик РАО, один из ведущих исследователей личности и вариативности человеческого развития:

— «Осмысление джаза как формы жизни, формы импровизации нам всем поможет лучше узнать себя и понять свой путь. И для математика, и для любого мыслителя важна импровизация. Это взлет свободной мысли. Это, по формуле Бориса Пастернака, жизнь поверх барьеров, когда вас ничто не сковывает. Это танец свободы: открывается то, что не знал никто».

— «Давайте вместе подумаем об уникальной форме культуры, которая показывает, что все первобытные люди — наши близкие друзья, что в каждом из вас есть поразительная, как говорил Лев Выготский, геологическая модель личности, вы все многослойны. Помните, последователи неокласической физики говорили о свободе нейрона, атома... Это удивительно. Вспоминаю беседу «Принципы полезности бесполезного». Избыточность, необузданность как источник науки. Метафора в культуре — это способ поглощения смыслов, восприятия. И джаз как метформа — это не просто игра словами. Это самое сердце джаза».

— «Мастер теории потока, один из основоположников позитивной психологии Михай Чиксентмихайи сказал: «Поток — это полная вовлеченность в деятельность ради нее самой. Эго исчезает. Время летит. Каждое действие, движение, мысль следует из предыдущей, словно играешь джаз. Все твое существо вовлечено, и ты применяешь свои умения на пределе. На вершине своего пика творчества джаз — это наивысшая форма пикового переживания».

— «Писатель Сергей Давлатов точнее многих других сказал, что джаз — это форма настоящей жизни, в джазе я открываю себя для себя и открываю мир».

По словам организаторов мероприятия, каждый год в России проходит около ста джаз-фестивалей, но только томский проект объединил музыку и науку.

Напомним, на площадках Сибирских Афин концерты дали около двухсот исполнителей, в том числе с мировыми именами, из нескольких стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шквалистый ветер и грозы: томичей предупредили об ухудшении погоды

Спасатели эвакуировали человека, отрезанного водой в лесу под Томском

