В Томске продолжается десятидневный фестиваль «Линия джаза: музыка и наука» (12+). На него съехались блестящие исполнители из России, США, Испании, Италии и Великобритании. Более 180 артистов представляют разные стили — от классического блюза до современного фьюжна. Их можно услышать в Центре культуры ТГУ и в Большом областной филармонии. Фестиваль приурочен к 150-летию Томского государственного университета, которое он отметит в 2028 году.

Среди хедлайнеров — музыканты мирового уровня, томские коллективы, студенческие группы. Флагман — Большой джазовый оркестр Асхата Сайфуллина, который стал главным вдохновителем и визитной карточкой фестиваля. Выступают также Камила Турман (США), Дэррелл Грин (США), Мэлтон Мустафа мл. (США), Мануэла Мамели (Италия), международный проект «InterPlay» с участием певицы Шерил Пепси Райли (Россия, США, Великобритания), Леван Ломидзе, квартет Армира Ли (США), квинтет Тима Дорофеева, джаз-оркестр НГТУ, Леонид и Ник Винскевичи, Елена Забарская, хоровая капелла ТГУ, студенческий молодежный хор ТГУ, джазовый оркестр Томского губернаторского колледжа культуры и искусств, студия джазового вокала «Рэгтайм», Данил Сайфуллин и проект «Salsa Reyes» (Испания), ансамбль медных духовых инструментов «Сибирский брасс», джаз-квартет Азата Баязитова Российской академии музыки имени Гнесиных.

Именитые музыканты и молодежные коллективы радуют зрителей не только в Томске, но и в городах Стрежевой, Асино, в селах Бакчар, Подгорное, Мельниково, Кожевниково и Кривошеино.

Уникальность этого фестиваля — в живом диалоге искусства и науки. В программу включили междисциплинарный лекторий. Вместе с учеными, медиахудожниками и исследователями зрители погружаются в культурный контекст и историю джаза, изучают взаимодействие технологий и звука, рождение новых смыслов и образов.

Одна из уже прошедших дискуссий называлась «Джаз и наука: импровизация как метод познания». Ее открыл ректор ТГУ Эдуард Галажинский, он дал любопытное определение: «Осмысление джаза как формы жизни и формы импровизации поможет нам лучше узнать себя и понять свой путь».

По словам другого спикера — исследователя личности и вариативности человеческого развития, доктора психологических наук, академика РАО Александра Асмолова, «импровизация — это взлет свободной мысли».

На дискуссии «Джаз без границ: о будущем музыкального образования» выступил Мэлтон Мустафа младший. Директор департамента студийной музыки и джаза Школы музыки университета Майами обсудил со зрителями, с какими вызовами сталкиваются начинающие исполнители, как импровизационное направление развивается в академической среде и способствует культурному диалогу.

Справочно:

Мэлтон Мустафа мл. известен своими артистическим и педагогическим талантами. Выступал со многими знаменитостями, какими как Джеймс Картер, Кеке Уайатт, Майк Филлипс. Получил признание за вклад в развитие общества от Ассоциации руководителей оркестров Флориды, организации «40 самых влиятельных лидеров до 40 лет» и других.

«Мне нравится общаться с людьми по всему миру. Сейчас путешествую по России. Это возможность межкультурного диалога. Что я могу сказать о Томске: приехал сюда впервые, вижу очень много хороших людей и хорошей еды. Культура зашкаливает. Здесь я встретил много талантливых местных музыкантов, уже успел с ними пообщаться», — рассказал «Комсомольской правде — Томск» Мэлтон Мустафа.

Фестиваль «Линия джаза: музыка и наука» продлится до 2 мая. Организаторы — основатель и руководитель Большого джазового оркестра в Томске Асхат Сайфуллин и ТГУ. Мероприятие проходит при содействии Фонда поддержки культурных проектов «Линия культуры», администрации региона и областной государственной филармонии.

