В экономике Томской области в 2025 году было занято более 500 тысяч человек

Большинство работающих жителей Томской области — семейные люди

Томскстат к празднику Весны и Труда подготовил информацию о числе работающих жителей региона. Данные основаны на цифрах 2025 года.

В 2025 году в экономике Томской области было занято 503,3 тысячи человек или 58,3% населения в возрасте 15 лет и старше. Из них 257,4 тысяч — мужчины и 245,9 тысяч — женщины.

Если классифицировать трудящихся по возрасту, самая многочисленная группа — это сотрудники от 30 до 49 лет. Они составляли 60,3% от всех занятых. Доля молодежи от 15 до 29 лет занимала лишь 13%. Большинство работающих — семейные люди, их 73%.

490,1 тысяч жителей Томской области в 2025 году трудились на одной работе. Совмещали две и более работ 13,2 тысяч человек. Четверо из десяти сотрудников проработали на одном месте более десяти лет, 26,9% — от 5 до 10 лет.

