Праздник Весны и Труда отмечают в Томской области

Праздник Весны и Труда отмечают в Томске и области 1 мая. В пятницу стране начались трехдневные выходные, которые продлятся до воскресенья, 3 мая, включительно.

Главным событием 1 мая во времена СССР были первомайские демонстрации, несколько десятилетий их транслировали по телевидению. В 1990 году официальная демонстрация в честь 1 мая состоялась в стране в последний раз.

В Томске сегодня не будет шествий, народных гуляний и в целом крупных общегородских мероприятий. Зато состоится автопробег, посвященный 81-ой годовщине водружения знамени Победы над зданием рейхстага в Берлине. Автоколонна в 12.00 начнет движение от парковки на проспекте Мира, 30 в сторону Томска-1. В аллее у железнодорожного вокзала в 13.20 состоится возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза, первому коменданту рейхстага, полковнику Федору Зинченко.

Библиотеки в областном центре подготовили для томичей мастер-классы и часы творчества, в основном они запланированы на 2 и 3 мая.

