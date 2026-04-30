Томич выплатил миллион бывшей жене после ареста автомобиля

Томич решил обмануть бывшую жену. Фото: ФССП России по Томской области

Житель Томска полностью рассчитался с задолженностью перед бывшей супругой после того, как судебные приставы арестовали его внедорожник и подготовили документы для реализации автомобиля с торгов.

По решению суда о разделе имущества мужчина обязан был выплатить экс-супруге компенсацию в размере одного миллиона рублей. Однако гражданин не спешил исполнять обязательства, ссылаясь на отсутствие достаточных средств на счетах.

Сотрудник отделения судебных приставов по Ленинскому району Томска установила, что должник владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска и двумя гаражными боксами. Первоначально планировалось взыскать долг за счет недвижимости: гаражи арестовали, оценили, но выставить на торги не удалось из-за отсутствия желающих их приобрести.

Тогда внимание переключили на внедорожник. Машина фактически находилась у бывшей супруги, которая надеялась сохранить транспорт после развода. Пристав потребовала предоставить автомобиль для ареста, напомнив, что компенсация должна быть выплачена в денежной форме.

На внедорожник наложили арест, провели оценку и подготовили документы для продажи с торгов по цене два с половиной миллиона рублей. Вырученные средства планировалось распределить: долг с процентами — взыскателю, остаток — должнику.

Однако после получения уведомления о передаче машины на реализацию владелец нашел средства для погашения обязательств. Мужчина не только вернул миллион рублей бывшей супруге, но и оплатил почти шестьсот тысяч рублей процентов, начисленных на остаток долга, а также денежное взыскание в бюджет Российской Федерации за несвоевременное исполнение решения суда.

Внедорожник возвращен собственнику, исполнительное производство завершено.

