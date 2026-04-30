Почти 4 тысячи кубометров томской древесины экспортировали во Вьетнам

Вся продукция прошла фитосанитарный контроль

С начала 2026 года с территории Томской области отгружено почти 4 тысячи кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта во Вьетнам. Поставки осуществлялись под контролем специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Период с 1 января по 27 апреля 2026 года стал активным для внешнеторговых операций с древесиной. Томские предприятия-экспортеры отгрузили продукцию, соответствующую строгим фитосанитарным требованиям страны-импортера.

Вся партия лесоматериалов прошла обязательный лабораторный контроль в Томском филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский институт карантина растений». Специалисты провели экспертизу образцов на наличие карантинных вредных организмов. По результатам исследований опасные вредители не выявлены.

На основании положительных заключений о карантинном фитосанитарном состоянии продукции грузоотправителям выданы фитосанитарные сертификаты. Эти документы подтверждают безопасность древесины и позволяют ей пересекать государственную границу.

Специалисты напоминают: вывоз подкарантинной продукции за рубеж возможен только при наличии действующего фитосанитарного сертификата. Документ оформляется по результатам досмотра и лабораторных исследований.

