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НовостиОбщество25 сентября 2023 7:20

В Томске погорельцам с улицы Войкова не могут выдать маневренное жилье

Жителям сгоревшего дома предлагают компенсацию 20 тысяч рублей
Александра Тайбатрова
В доме живут 16 человек, в том числе пятеро детей

В доме живут 16 человек, в том числе пятеро детей

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Жителям сгоревшего дома на улице Войкова в Томске не могут выделить жилье, об этом они пишут в социальных сетях. Напомним, что пожар в трехэтажном деревянном доме случился вечером 24 сентября. Вскоре после этого в мэрии пообещали выдать погорельцам жилье из маневренного фонда и помочь с оформлением всей положенной матпомощи. Но жители сгоревшего дома говорят, что им предложили только денежную компенсацию в 20 тысяч рублей.

«Я живу в этом доме. Сейчас нам всем в администрации сказали, что жилье выдать не могут, так как дом не был признан аварийным», - написала жительница пострадавшего от пожара дома на улице Войкова в Telegram-канале «Регион-70 Томск».

Также, по словам автора поста, ей сообщили, что в маневренном фонде квартир нет. А на положенную компенсацию предложили снять жилье.

Ранее сообщалось, что в доме живут 16 человек, в том числе пятеро детей. При пожаре сильнее всего пострадали на втором и третьем этажах.