Погорельцам дома на улице Войкова в Томске выдадут жилье в маневренном фонде

Фото: администрация Томска

В Томске погорельцам горевшего жилого дома на улице Войкова, 22 предоставят жилье в маневренном фонде. При пожаре серьезно пострадали квартиры на втором и третьем этажах, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, деревянный трехэтажный дом на улице Войкова загорелся в Томске вечером в воскресенье, 24 сентября. Огонь ликвидировали около 19:40. Причина пожара в настоящее время неизвестна.

Как сообщил глава администрации Ленинского района Андрей Дорош, в трехэтажном деревянном доме по улице Войкова, 22, девять квартир. Здание не является аварийным. В нем живут 16 человек, из них пятеро детей.

«В результате пожара значительно пострадало жилье на втором и третьем этажах. Дежурный от районной администрации сейчас на месте. По её данным, сегодня семьи намерены поехать ночевать к родственникам и друзьям, завтра будет решаться вопрос о предоставлении нуждающимся жилья в маневренном фонде», — говорится в сообщении.

Также пострадавшим окажут помощь в получении всей положенной по закону материальной помощи.