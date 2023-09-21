Пять новых трамваев поставят в Томск в середине 2024 года

В Томск приедут пять новых трамваев Фото: Анна Ковалёва

Договор на поставку в Томск пяти новых трамваев в лизинг заключат в середине октября 2023 года. Один трамвай обойдется в 78 млн рублей. Об этом сообщил заседании комитета городского хозяйства гордумы в четверг и.о. заммэра Дмитрий Путров.

Напомним, в 2022 году городу была одобрена заявка от Томской области на поставку в 2024 году пяти единиц низкопольных трамваев. Сейчас таких трамваев в областном центре нет.

«На следующей неделе томское ТТУ планирует разместить закупку на поставку пяти трамваев. До 15 октября планируется заключить лизинговый контракт. Поставка ожидается в середине 2024 года», – сообщил Путров.

Стоимость одного трамвая составит 78 млн рублей. Администрации в ходе переговоров удалось сохранить прежнюю стоимость, несмотря на повышение ключевой ставки.

Он добавил, что на первоначальный внос из городского бюджета предусмотрено около 38 миллионов рублей. На 2024 год деньги выделит область.