Пять единиц низкопольных трамваем поступят в Томск к 2024 году

Пять низкопольных трамваем появятся в Томске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 2024 году в Томск поступят пять низкопольных трамваем. На сегодняшний день таких трамваем в городе нет. Об этом 20 марта сообщила глава комитета пассажироперевозок городской администрации Ольга Свахина на заседании комитета городского хозяйства гордумы.

Она отметила, что в 2022 году городу была одобрена заявка от Томской области на поставку в 2024 году пяти единиц низкопольных трамваев. Сейчас таких трамваев в областном центре нет.

«Кроме того из 40 полученных московских трамваев, уже выпущено на линию 20 единиц и, на 2023 год, намечено выпустить еще шесть единиц на линию», – уточнила Ольга Свахина.

Напомним, в Томске износ парка трамваев и троллейбусов достиг 95%.