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НовостиОбщество20 сентября 2023 10:19

В Томске врач-инфекционист рассказал, стоит ли делать прививку от гриппа

В настоящее время прививку в регионе поставили более 23 тысяч томичей
Алёна Мищенко
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области началась вакцинация от гриппа. В настоящее время прививку в регионе поставили около 23 тысяч томичей. Врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро- Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, стоит ли прививаться от гриппа.

По словам врача, прививаться от гриппа определено стоит, так как доказано, что вакцинация помогает перенести инфекцию.

«Даже если привитый человек заболел, то перенесет грипп легко и без осложнений», — сказал Поздняков.

Среди противопоказаний к вакцинации специалист назвал инфекционные заболевания, тяжелые аллергические реакции.

К относительным противопоказаниям относят онкологические заболевания, аутоиммунные заболевания или любая другая тяжелая фоновая патология в стадии декомпенсации.

Медик добавил, что вакцинироваться от гриппа могут даже те, кто ни разу не ставил прививку от этого заболевания. Ставить прививку от гриппа рекомендуется ежегодно осенью.