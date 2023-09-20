Роспотребнадзор измерил уровень шума на томском водозаборе после жалоб жителей

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Специалисты Роспотребнадзора измерили уровень шума на территории водозабора на Шегарском тракте после многочисленных жалоб жителей Томска.

Напомним, жители Томска пожаловались в социальных сетях на гулкий шум на водозаборе в районе Шегарского тракта. В «Томскводоканале» сообщили, что компания завершила монтаж газовой котельной на производственной площадке подземного водозабора в селе Тимирязевское. Специалисты пообещали выполнить измерение уровня шума и в случае нарушений установить шумоизоляцию.

«Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Томской области обнаружили информацию в томских соцсетях о круглосуточном шуме на территории водозабора по Шегарскому тракту.

В комментариях в томских пабликах Роспотребнадзор предложил горожанам написать официальное обращение в ведомство. В управление поступило 17 жалоб о случившемся. Также продолжают поступать звонки.

«Управлением в ночное время без взаимодействия с юридическим лицом проведено исследование уровня шума, на территории жилой застройки в зоне влияния источника повышенного уровня шума», — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты готовят материалы к согласованию проверки с прокуратурой Томской области. Ситуация стоит на строгом контроле Роспотребнадзора.