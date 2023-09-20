В «Томскводоканале» измерят уровень шума на водозаборе после жалоб жителей

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Жители Томска пожаловались в социальных сетях на гулкий шум на водозаборе в районе Шегарского тракта. Как сообщают «Аргументы и факты — Томск» со ссылкой на «Томскводоканал» специалисты выполнят измерения уровня шума.

В пресс-службе компании рассказали, что «Томскводоканал» завершил монтаж газовой котельной на производственной площадке Подземного водозабора в селе Тимирязевское.

Котельную установили для обеспечения отопления производственной площадки и двух многоквартирных домов. Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы и запуск тепло-энергетического комплекса. Он будет использоваться как резервный объект в случае остановки газовой котельной.

В процессе работа специалисты выполнят измерения уровня шума. При обнаружении превышения установленных нормативов, компания проведет проектные работы по шумоизоляции.

В ресурсоснабжающей компании добавили, что установленное оборудование соответствует российским стандартам. Оно имеет разрешительную документацию для эксплуатации оборудования в соответствии с установленными шумовыми показателями.