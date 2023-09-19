Новую станцию водоочистки за 2,3 миллионов запустили в Томском районе

В будущем к станции планируют подключать новые районы Зоркальцево. Фото: Томский район

В селе Зоркальцево Томского района запустили новую станцию водоочистки, сообщается в Telegram-канале районной администрации. Ее установили в микрорайоне «Школьная горка», где коммуникации были сильно изношены. В 2022 году начали прокладывать новый трубопровод, на что выделили около 1,85 миллионов рублей.

«В 2023 году за счет средств поселения на территории был установлен павильон под новую станцию водоочистки», - сообщили в администрации Томского района.

А новое оборудование, где вода проходит несколько фильтраций, установили по муниципальной программе. На оснащение ушло около 2,3 миллионов рублей. Новая станция обеспечивает водой около 100 жилых домов, а в будущем к ней планируют подключать новые районы Зоркальцево.

Напомним, что в Томске проверяют котельные перед отопительным сезоном.