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НовостиОбщество19 сентября 2023 12:22

В Томске проверили 11 котельных и ГРЭС-2 перед отопительным сезоном

Проверку всех томских котельных должны провести до 1 ноября
Александра Тайбатрова
Всего на территории города расположено 39 локальных котельных и 3 централизованных источника теплоснабжения, подлежащих обязательному осмотру

Всего на территории города расположено 39 локальных котельных и 3 централизованных источника теплоснабжения, подлежащих обязательному осмотру

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске продолжают проверять котельные перед грядущим отопительным сезоном. Так, выездные проверки уже прошли на 11 локальных котельных и на ГРЭС-2, сообщили в мэрии.

«Всего на территории города расположено 39 локальных котельных и 3 централизованных источника теплоснабжения, подлежащих обязательному осмотру», - уточнили в мэрии.

Проверку всех объектов должны завершить до 1 ноября, а после этого будут выданы паспорта готовности теплоснабжающим организациям.