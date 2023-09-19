В Томске проверили 11 котельных и ГРЭС-2 перед отопительным сезоном

Всего на территории города расположено 39 локальных котельных и 3 централизованных источника теплоснабжения, подлежащих обязательному осмотру Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске продолжают проверять котельные перед грядущим отопительным сезоном. Так, выездные проверки уже прошли на 11 локальных котельных и на ГРЭС-2, сообщили в мэрии.

«Всего на территории города расположено 39 локальных котельных и 3 централизованных источника теплоснабжения, подлежащих обязательному осмотру», - уточнили в мэрии.

Проверку всех объектов должны завершить до 1 ноября, а после этого будут выданы паспорта готовности теплоснабжающим организациям.