Первую в мире базу клинических данных на русском языке создал вуз из Томска

В вузе рассчитывают, что базу данных могут использовать разработчики, исследователи, организации Фото: ИВАНОВА Диана

Сиб ГМУ разработал первый в мире русскоязычный репозиторий клинических данных. Об этом сообщается в Telegram-канале ректора вуза. Отмечается, что благодаря доступу к открытым медицинским данным продуктовые решения можно будет создавать быстрее, а процесс исследований ускорится.

«Репозиторий СибГМУ содержит около 450 тысяч баз данных научных и клинических исследований», - говорится в сообщении.

В вузе рассчитывают, что базу данных могут использовать разработчики, исследователи, организации. Также при реализации проекта в СибГМУ учитывали запрос крупных технологических компаний.

Напомним, что в Томском политехе пройдут смены для школьников из Луганска.