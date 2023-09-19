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НовостиОбщество19 сентября 2023 10:26

Первую в мире базу клинических данных на русском языке создал вуз из Томска

В репозитории СибГМУ содержится около 450 тысяч датасетов
Александра Тайбатрова
В вузе рассчитывают, что базу данных могут использовать разработчики, исследователи, организации

В вузе рассчитывают, что базу данных могут использовать разработчики, исследователи, организации

Фото: ИВАНОВА Диана

Сиб ГМУ разработал первый в мире русскоязычный репозиторий клинических данных. Об этом сообщается в Telegram-канале ректора вуза. Отмечается, что благодаря доступу к открытым медицинским данным продуктовые решения можно будет создавать быстрее, а процесс исследований ускорится.

«Репозиторий СибГМУ содержит около 450 тысяч баз данных научных и клинических исследований», - говорится в сообщении.

В вузе рассчитывают, что базу данных могут использовать разработчики, исследователи, организации. Также при реализации проекта в СибГМУ учитывали запрос крупных технологических компаний.

Напомним, что в Томском политехе пройдут смены для школьников из Луганска.