Смены для школьников из Луганска пройдут в Томском политехе в сентябре

Для луганских школьников подготовили обширную программу из трех блоков Фото: Ксения Высотина

В Томском политехе с 21 по 30 сентября состоится смена для школьников из Луганска. В пресс-службе вуза уточняют, что в ТПУ приедут 45 учащихся 8-11 классов школ Луганска. В Томске они будут жить в санатории-профилактории вуза.

«Учащимся расскажут об истории вуза и Томской области, покажут научные лаборатории ТПУ, проведут спортивные соревнования, лекции и мастер-классы», - прокомментировали в пресс-службе ТПУ.

Сообщается, что для луганских школьников подготовили обширную программу из трех блоков. С ребятами встретится сенатор РФ от Томской области Владимир Кравченко. «Росмолодежь» проведет для них мастер-классы. Закрытие смены запланировано на 30 сентября, а самым активных школьникам политех вручит памятные подарки.