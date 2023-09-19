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НовостиОбщество19 сентября 2023 6:27

В Томске разработают проект комплексной застройки земли площадью 10 га в 2024 году

На данный момент определены четыре территории комплексного развития
Источник:kp.ru
Фото: Иван Макеев

Фото: Иван Макеев

В Томске планируют разработать проект комплексной застройки земли площадью 10 гектаров в 2024 году. Об этом сообщил замначальника департамента архитектуры и градостроительства мэрии, во время комитета гордумы Евгений Агафонов.

В декабре 2020 года в градостроительный кодекс РФ включили новую главу о комплексном развитии территории. С 2021 года власти города хотят использовать механизм комплексной разработки территории (КРТ), чтобы решить проблемы с аварийным жильем и создать новые жилые микрорайоны в разных частях Томска.

«Все необходимые правовые акты Томской области, около 10 штук, были приняты с февраля 2022 года по май 2023 года. На данный момент мы уже определили четыре территории для комплексного развития», — рассказал Агафонов.

Так, на территориях Иркутского тракта и улицы Большой Подгорной планируют построить детские сады, а на улице Клюева возвести детсады и школы.

В следующем году городские власти составят план развития для территории площадью 10 га, и разработают необходимые мастер-планы.