В Томске разработают проект комплексной застройки земли площадью 10 га в 2024 году

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В Томске планируют разработать проект комплексной застройки земли площадью 10 гектаров в 2024 году. Об этом сообщил замначальника департамента архитектуры и градостроительства мэрии, во время комитета гордумы Евгений Агафонов.

В декабре 2020 года в градостроительный кодекс РФ включили новую главу о комплексном развитии территории. С 2021 года власти города хотят использовать механизм комплексной разработки территории (КРТ), чтобы решить проблемы с аварийным жильем и создать новые жилые микрорайоны в разных частях Томска.

«Все необходимые правовые акты Томской области, около 10 штук, были приняты с февраля 2022 года по май 2023 года. На данный момент мы уже определили четыре территории для комплексного развития», — рассказал Агафонов.

Так, на территориях Иркутского тракта и улицы Большой Подгорной планируют построить детские сады, а на улице Клюева возвести детсады и школы.

В следующем году городские власти составят план развития для территории площадью 10 га, и разработают необходимые мастер-планы.