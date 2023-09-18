Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 сентября 2023 15:31

«Заключила мнимый договор займа»: томичку обвиняют в мошенничестве с выплатами

Жительницу Томска будут судить за махинации с маткапиталом
Александра Тайбатрова
Полученные 450 тысяч томичка потратила на собственные нужды

Полученные 450 тысяч томичка потратила на собственные нужды

Фото: Архив "КП"

В Томске будут судить 28-летнюю томичку, которую обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. В пресс-службе прокуратуры Томской области рассказали, что у женщины имелся сертификат на материнский капитал. Следствие полагает, что она заключила мнимы договор займа на строительство дома с кредитной организацией, но при этом не собиралась использовать деньги на улучшение жилищных условий.

«Договор займа она представила в пенсионный фонд в качестве подтверждения необходимости погашения кредита», - уточнили в облпрокуратуре.

Полученные 450 тысяч томичка потратила на собственные нужды. Ее дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

Напомним, что в Томске пенсионерка оформила кредиты и перевела аферистам семь миллионов рублей.