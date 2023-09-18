«Безопасный счет»: томичка оформила кредиты и перевела деньги аферистам

По предварительной информации, женщине якобы позвонили из службы безопасности банка Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жительница Томска стала жертвой аферистов и лишилась семи миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области, с заявлением о хищении 63-летняя томичка обратилась в полицию. По предварительной информации, женщине якобы позвонили из службы безопасности банка.

«Злоумышленники сообщили, что на имя потерпевшей пытаются оформить кредиты», - уточнили в пресс-службе полиции.

Звонившие убедили пенсионерку оформить новые кредиты, а все деньги перевести на «безопасный счет». В результате женщина оформила займы на сумму более семи миллионов рублей, а деньги переводила злоумышленникам через банкоматы. На переводы у нее ушло больше недели.

По данному случаю возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мужчина перевел своей жене 150 тысяч рублей с карты пьяного томича.