Спектакль «Мужской аромат. Оркестр» по пьесе Жана Ануя пройдет в Томске 28 октября

Фото с сайта Томской филармонии

Показ романтического спектакля «Мужской аромат. Оркестр» по пьесе французского драматурга Жана Ануя в постановке известного московского режиссера Павла Сафронова состоится на сцене БКЗ Томской филармонии 28 октября.

Роли в спектакле исполнят российские актрисы Ольга Ломоносова, Инга Оболдина, Алиса Гребенщикова, Дарья Повереннова, Анна Уколова и актер Дмитрий Страхов.

Эмоциональный спектакль «Мужской аромат. Оркестр» позволит зрителю ненадолго перенестись на Лазурный берег и понаблюдать за развитием сложных отношений между всеми участниками действия.

События происходят в прибрежном курортном кафе, в котором каждый вечер публику развлекает небольшой оркестр из пяти женщин-музыкантов и одного пианиста. Центральная история разворачивается вокруг любовного треугольника между пианистом Леоном (Даниил Страхов), виолончелистки Сюзанны (Ольга Ломоносова) и руководителем оркестра мадам Ортанс (Инга Оболдина).

В спектакле также взаимодействуют Эрмелина (Алиса Гребенщикова), Памела (Дарья Повереннова), Патриция (Анна Уколова), поочередно в определённый момент становящиеся «первой скрипкой» оркестра.

В героях, воплощённых на сцене, томичи смогут узнать себя или своих знакомых, ведь на сцен артисты покажут жизнь человеческого общества, в котором каждый борется за право оставаться самим собой и быть счастливым.

Зрителей ждет завораживающая пластика и хореография, многоликая музыка и оригинальная сценография, мощные диалоги, искренние перевоплощения актёров, которые заставят зрителей в полной мере ощутить мощную энергетику и огромный спектр эмоций.

Билеты можно купить онлайн на сайте Томской филармонии.

Возрастная категория: 16+

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