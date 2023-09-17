Мужчина перевел своей жене 150 тысяч рублей с карты пьяного томича

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Житель Томска заявил в полицию о том, что с его банковского счета похитили деньги. Находясь в состоянии опьянения, мужчина остановил попутку. В салоне автомобиля он попросил одного из пассажиров помочь ему оплатить услугу перевозчика и дал банковскую карту. Тот перечислил с нее более 150 тысяч рублей на счет своей жены. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 49-летний житель областного центра», - сказано в сообщении.

Уточняется, что деньги неизвестный похитил тогда, когда обнаружил, что самртфон вышедший томич оставил на сиденье машины. Совершив кражу, мужчина выбросил мобильный телефон.

В настоящий момент заявителю уже возмещен материальный ущерб в полном объеме. В отношении задержанного в полиции завели уголовное дело по статье №158 УК Российской Федерации.

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