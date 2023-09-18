На улице Высоцкого в Томске уложили верхний слой асфальта

Ремонт участка в начале улицы Высоцкого перенесли на 2023 год Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске продолжается ремонт улицы Высоцкого. Как отчитались в мэрии, на днях здесь уложили верхний слой асфальта. Ремонт участка в начале улицы Высоцкого перенесли на 2023 год, так как год назад ресурсники сообщили, что планируют подключать к сетям новые здания.

«Сейчас проведение реконструкции сетей водоотведения для увеличения пропускной способности в этом месте не требуется, сети находятся в удовлетворительном состоянии», - заверили в мэрии.

Ремонт улицы Высоцкого планируют скоро завершить. Также в этом году в Томске по нацпроекту восемь участков дорог.

Напомним, что в Томской области завершили работы по благоустройству на 28 объектах.