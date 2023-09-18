В Томской области завершились работы по благоустройству на 28 объектах

Фото: администрация Томской области

В Томской области завершились благоустроительные работы на 28 объектах. Работы шли по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Полностью завершились работы на объектах в Александровском, Асиновском, Кожевниковском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском и Шегарском районах. В остальных муниципалитетах благоустройство на завершающей стадии; на данный момент работы окончены на 28 объектах региона», — сообщили в администрации региона.

В Стрежевом открылась детская площадку в микрорайоне Новый. Здесь появились спортивно-игровое оборудование на резиновом покрытии, выполнено устройство тротуаров из плитки, поставлены скамейки и урны.

В селе Александровское благоустроили парковую зону по улице Лебедева. С 2020 года на территории пустого парка поэтапно появились пешеходные дорожки с освещением, спортивная зона с воркаут-площадкой и скейт-парком, места для отдыха. Также была облагорожена мемориальная зона у памятника героям Гражданской войны, выполнено дополнительное озеленение.

В этом году работы по благоустройству идут на 50 объектах в 20 муниципалитетах Томской области. Все работы должны быть завершены в срок до 1 октября.