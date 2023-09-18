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НовостиОбщество18 сентября 2023 5:40

Мэр Томска Дмитрий Махиня произнес речь после принятия присяги

Дмитрий Махиня в понедельник вступил в должность мэра Томска
Источник:kp.ru
Фото: Дума Томска

Фото: Дума Томска

Дмитрий Махиня, официально вступивший в понедельник в должность мэр Томска, выступил с речью после того, как принес присягу во время церемонии инаугурации, которая прошла в Международном культурном центре ТПУ.

«Я намерен сотрудничать со всеми представителями власти, общественности и бизнеса со всеми, кто заинтересован в развитии и процветании Томска. Постараемся достигать намеченных целей, так как это начертано на гербе города — трудом и знанием. Этот замечательный девиз отражает характер Томска и его богатую историю», — сказал Махиня.

Также он отметил, что в истории Томска были периоды развития и стагнации, периоды взлёта и упадка, белые полосы и чёрные. Новый мэр верит, что всех томичей объединяет надежда, что в ближайшие годы будет больше белых полос будет.

Махиня пообещал томичам придать новый импульс развитию города.