В Томске на въезде в город на улице Нахимова отрегулировали режим светофоров

Светофоры отрегулировали на въезде в Томск Фото: Ксения Высотина

В Томске отрегулировали светофор на въезде в город на улице Нахимова. В воскресенье, 17 сентября, там образовался затор, сообщили в мэрии.

В департаменте дорожной деятельности и благоустройства рассказали, что пробка образовалась из-за большого количества людей, возвращающихся в город, а также перекрытия съезда на Московский тракт — до 1 октября там монтируют ливневую канализацию.

«Сейчас идут последние теплые деньки, естественно, что многие проводят время за городом. Поэтому в вечернее время могут образовываться заторы, поскольку люди возвращаются назад», — сообщили в «Центре организации дорожного движения».

После изменения режима работы светофоров специалисты обещают, что проезд в «часы пик» будет гораздо быстрее.