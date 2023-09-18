Дмитрий Махиня официально станет мэром Томска 18 сентября

Фото: Инаугурация нового мэра состоится 18 сентября Фото: Анна Ковалёва

Новоизбранный мэр Томска Дмитрий Махиня официально вступит в должность сегодня, 18 сентября. В этот день пройдет инаугурация. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

Церемония вступления в должность нового мэра состоится в Международном культурном центре Томского политехнического университета на улице Усова, 13в в 11:00. Над организацией работают сотрудники думы Томска и администрации.

Напомним, ранее в Томске отменили прямые выборы мэра города. Три года областной центр жил без градоначальника. Все это время обязанности мэра исполнял Михаил Ратнер. Первые выборы весной 2023 года были признаны не состоявшимися. 5 сентября, депутаты городской думы избрали мэром Томска омского чиновника Дмитрия Махиню. Он получил 26 из 33 голосов.