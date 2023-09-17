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НовостиОбщество17 сентября 2023 12:12

Чемпионка мира Ирина Слуцкая собирается открыть в Томске школу фигурного катания

Спортсменка планирует приехать в Сибирь в ближайшее время
Анна Ковалёва
Фото: Telefram-канал Андрея Дунаева

Фото: Telefram-канал Андрея Дунаева

Первый заместитель губернатора Владимира Мазура Андрей Дунаев встретился в Москве с прославленной спортсменкой Ириной Слуцкой. Она призналась сибирскому чиновнику, что хочет открыть школу в Томской области. Об этом представитель местной администрации рассказал в своем Telegram-канале.

«Случайности не случайны. История о том, как реакция на пост в социальных сетях может стать началом реализации масштабного спортивного проекта», - написал Дунаев.

Он добавил, что уже договорился со Слуцкой о следующей встрече. Спортсменка планирует посетить Томск в ближайшее время, чтобы на месте обсудить идею создания ледового дворца и собственной школы. Кроме того, предстоит продумать концепцию развития фигурного катания в регионе.

Андрей Дунаев напомнил своим подписчикам, что Ирина Слуцкая является двукратной чемпионкой мира и первой в истории одиночницей в фигурном катании.

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