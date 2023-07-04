В 2023 году в Томской области построят 15 спортивных объектов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в 2023 году в 15 муниципалитетах появятся новые спортивные объекты. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем telegram-канале.

"Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» инвестирует в массовый детский спорт Томской области. Уже в этом году на средства фонда будут построены новые спортивные объекты сразу в 15 муниципалитетах Томской области: девять многофункциональных площадок, пять пришкольных стадионов и площадка на базе хоккейной коробки", - пишет глава области.

В администрации Томской области уточнили, что будущие спортивные объекты появятся: в Стрежевом: многофункциональная спортивная площадка, 4-й мкр., 431, в Томском районе: многофункциональная спортивная площадка, в селе Моряковский Затон, ул. Советская, 27в., в Чаинском районе: пришкольный стадион, с. Коломинские Гривы, ул. Мира, 9, в Кедровом: многофункциональная спортивная площадка, 1-й мкр., квартал №09, участок №118, в Каргасокском районе: многофункциональная спортивная площадка, с. Каргасок, ул. Центральная, 43, в Тегульдетском районе: пришкольный стадион, с. Тегульдет, ул. Советская, 3, в Асиновском районе: многофункциональная спортивная площадка, г. Асино, ул. Павлика Морозова, 6, в Бакчарском районе: многофункциональная спортивная площадка, с. Парбиг, ул. Кооперативная, 13, в Зырянском районе: многофункциональная спортивная площадка, п. Причулымский, ул. Степная, 2б, в Шегарском районе: многофункциональная спортивная площадка, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 34, в Кривошеинском районе: многофункциональная спортивная площадка, с. Кривошеино, ул. Имени Ф.М.Зинченко, в Кожевниковском районе: Многофункциональная спортивная площадка на базе хоккейной коробки, с. Уртам, ул. Кирова, 21а, в Александровском районе: пришкольный стадион, с. Александровское, ул. Советская, 32, в Первомайском районе: пришкольный стадион, с. Сергеево, ул. Школьная, 1, в Томске: пришкольный стадион, Академгородок, ул. Вавилова, 8/1.