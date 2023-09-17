В Томске ищут без вести пропавшую 15-летнюю школьницу

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Томская полиция сообщила о поисках 15-летней Вероники Гынгазовой. Она ушла из школы-интерната №1 на улице Смирнова днем в пятницу, 15 сентября. До сих пор о местонахождении подростка ничего не известно.

Приметы несовершеннолетней:

- рост 150-155 см

- голубые глаза

- светло-русые волосы до плеч

- была одета в черную кофту с капюшоном, черные джинсы, бело-синие кроссовки.

Уточняется, что при пропавшей имелась тряпочная черная сумка, которую носят через плечо.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней», - сообщили в ведомстве.

Тех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении Вероники Гынгазовой 2008 года рождения, сотрудники полиции просят обратиться по телефонам: 02 (с мобильного 102), 795-899 или 8 952 181 2501.

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