В Томской области эвакуировали 107 транспортных средств за неделю

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В период с 8 по 14 сентября в регионе эвакуировали 107 транспортных средств, водители которых нарушили ПДД. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«В отношении 21 водителя - нарушителя составлены административные материалы по фактам нарушения правил остановки и стоянки», - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что среди нарушителей оказались 8 автолюбителей, незаконно оставивших транспортные средства на парковках для инвалидов.

К административной ответственности также привлекли 41 водителя, на машинах которых установлены стекла с несоответствующей требованиям степенью светопропускания. За рулем оказались также 57 пьяных автолюбителей.

«Из числа задержанных 5 человек управляли транспортными средствами с признаками опьянения «повторно», то есть, будучи лишёнными, прав управления за такие же правонарушения. В отношении них возбуждено уголовные дела», - добавили в ведомстве.

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