В Томске старлтовала благотворительная выставка-раздача кошек

Фото: аккаунт организатора благотворительной выставки Ларисы Прохоровой

Сегодня, 17 сентября, в областном краеведческом музее открылась выставка-раздача кошек. Она продлится до 18:00. Об этом сообщила в своем ВК-аккаунте организатор благотворительного мероприятия Лариса Прохорова.

«Будут приставлены котята от 2-5 месяцев, породистые кошки и брутальные коты, все взрослые пушистики стерилизованы», - написала организатор.

Она отметила, что на выставке представит животных зооволонтер Екатерина Клеменс - оперная актриса Томской областной государственной филармонии.

Желающим взять питомца рекомендуется принести на выставку паспорт и переноску. Новым хозяевам животных подарят сертификаты на льготную стерилизацию подопечных.

Отмечается, что на мероприятии организована «Гаражная распродажа стильных вещей и аксессуаров», собранные на ней средства передадут в приют «Мягкие лапки». Кроме того, гостям выставки предлагают купить комнатные растения, книги, картины. На деньги от продажи приобретут корм и лекарства для животных, которым ищут дом.

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