«Ложный донос»: томич не смог уехать домой и соврал полиции

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Томска. Фото: Сиб.фм

Жителя Томского района будут судить за ложный донос о преступлении, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. В феврале этого года 36-летний томич попал в ОКБ. После выписки он не смог добраться домой и, по версии следствия, решил переночевать в полиции.

«Он сообщил в полицию о том, что его ограбили, похитив у него сотовый телефон», - прокомментировали в прокуратуре Томской области.

Но по результатам проверки выяснилось, что никакого грабежа не было. И тогда мужчина объяснил, зачем соврал.

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Томска.

Напомним, что дело о пожаре на крыше дома по улице Салтыкова-Щедрина в Томске передали в суд.