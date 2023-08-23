«Ложный донос»: томич не смог уехать домой и соврал полиции

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Томска. Фото: Сиб.фм
Жителя Томского района будут судить за ложный донос о преступлении, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. В феврале этого года 36-летний томич попал в ОКБ. После выписки он не смог добраться домой и, по версии следствия, решил переночевать в полиции.
«Он сообщил в полицию о том, что его ограбили, похитив у него сотовый телефон», - прокомментировали в прокуратуре Томской области.
Но по результатам проверки выяснилось, что никакого грабежа не было. И тогда мужчина объяснил, зачем соврал.
Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Томска.
Напомним, что дело о пожаре на крыше дома по улице Салтыкова-Щедрина в Томске передали в суд.