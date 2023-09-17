В селе Корнилово под Томском установили памятную доску с именами основателей

Фото: Станислав Мезенцев / пресс-служба Томской епархии

Накануне, 16 сентября, в селе Корнилово настоятель Борисоглебского храма освятил памятный камень. Рядом с ним установили доску, на которой перечислили имена основателей нескольких населенных пунктов региона. Об этом рассказали представители Томской епархии.

«На памятной доске увековечены имена казаков, основавших Корнилово, Лязгино, Аркашево и Сафроново. Населенные пункты носят их фамилии», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что от местного храма до освященного камня православные прихожане совершили крестный ход. Корниловцы несли иконы и хоругвии – церковные знамена.

В епархии напомнили, что история села началась 360 лет назад - в в 1663 году, когда отставной казак Степан Корнилов переехал в пойму Ушайки.

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