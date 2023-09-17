Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 сентября 2023 3:11

В селе Корнилово под Томском установили памятную доску с именами основателей

В день 360-летия села верующие прошли Крестным ходом
Анна Ковалёва
Фото: Станислав Мезенцев / пресс-служба Томской епархии

Фото: Станислав Мезенцев / пресс-служба Томской епархии

Накануне, 16 сентября, в селе Корнилово настоятель Борисоглебского храма освятил памятный камень. Рядом с ним установили доску, на которой перечислили имена основателей нескольких населенных пунктов региона. Об этом рассказали представители Томской епархии.

«На памятной доске увековечены имена казаков, основавших Корнилово, Лязгино, Аркашево и Сафроново. Населенные пункты носят их фамилии», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что от местного храма до освященного камня православные прихожане совершили крестный ход. Корниловцы несли иконы и хоругвии – церковные знамена.

В епархии напомнили, что история села началась 360 лет назад - в в 1663 году, когда отставной казак Степан Корнилов переехал в пойму Ушайки.

Читайте также В Томске 22 сентября пройдет экосубботник в «Диком месте»