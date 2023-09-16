В Томске 22 сентября пройдет экосубботник в «Диком месте»

Анонс мероприятия опубликовал Центр развития городской среды Томска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томичей приглашают присоединиться к субботнику в «Диком месте» за остановкой «Изумрудный город» 22 сентября. Анонс мероприятия опубликовал Центр развития городской среды Томска. Время проведения – с 16.00 до 18.00.

«Мы наведем порядок на территории реки Ушайка вблизи проспекта Комсомольского», - говорится в анонсе.

На мероприятии обещают выставку автомобилей на метане, эко-акцию по сбору крышечек и красочную фотозону. Для участия заранее регистрироваться не нужно.