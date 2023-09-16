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НовостиОбщество16 сентября 2023 11:02

В Томске 22 сентября пройдет экосубботник в «Диком месте»

Волонтеры наведут порядок возле реки Ушайки
Александра Тайбатрова
Анонс мероприятия опубликовал Центр развития городской среды Томска

Анонс мероприятия опубликовал Центр развития городской среды Томска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томичей приглашают присоединиться к субботнику в «Диком месте» за остановкой «Изумрудный город» 22 сентября. Анонс мероприятия опубликовал Центр развития городской среды Томска. Время проведения – с 16.00 до 18.00.

«Мы наведем порядок на территории реки Ушайка вблизи проспекта Комсомольского», - говорится в анонсе.

На мероприятии обещают выставку автомобилей на метане, эко-акцию по сбору крышечек и красочную фотозону. Для участия заранее регистрироваться не нужно.